Oscuramento inaccettabile

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 18 aprile 2020) La vicenda dell’sulle piattaforme che consentono i monitoraggi dei voli, mediante il tracciamento dei dati trasmessi attraverso i segnali dei trasponder ADS-B dei velivoli (FlightRadar, Radarbox, FlightAware e altre non commerciali con ricevitori indipendenti) di due velivoli di Frontex, e talvolta dei velivoli Guardia Costiera e GdF, èe significativa al tempo stesso, e richiederebbe un atto di sindacato ispettivo nei confronti del Governo, se non fosse che ogni interrogazione a quest’ultimo, in infelice continuità con il precedente, non ottiene alcuna risposta. I due aerei sopra ricordati sono velivoli dell’Agenzia Europea Frontex che sorvegliano il Canale di Sicilia la cui traccia è stata oscurata senza motivo; infatti, sulle piattaforme è apparso il messaggio “This aircraft is not available for ...