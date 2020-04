L'app che ci aiuterà a essere Immuni (Di sabato 18 aprile 2020) Mlomb È il sistema di tracciamento scelto dal governo, creato da una società fondata da 4 studenti Alla fine sarà Immuni. Sperando di diventarlo davvero tutti dopo che il commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza che dispone di affidarsi alla società Bending Spoons per l'applicazione di tracciamento che servirà nella lotta al coronavirus. L'app è stata scelta sui 339 progetti presentati, perché «ritenuta più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all'azione di contrasto del virus, per la conformità al modello europeo e per le garanzie che offre per il rispetto della privacy». Una scelta contestata dal leghista Alessandro Morelli, Commissione Tlc alla Camera: «Veniamo a conoscenza dell'app solo in seguito all'annuncio del commissario e dai titoli ... Leggi su ilgiornale Sesso orale in strada : donna si abbassa la mascherina e via al rapporto [FOTO e VIDEO]

Android - occhio alle app truffa che addebitano denaro (Di sabato 18 aprile 2020) Mlomb È il sistema di tracciamento scelto dal governo, creato da una società fondata da 4 studenti Alla fine sarà. Sperando di diventarlo davvero tutti dopo che il commissario straordinario Domenico Arcuri ha firmato l'ordinanza che dispone di affidarsi alla società Bending Spoons per l'applicazione di tracciamento che servirà nella lotta al coronavirus. L'app è stata scelta sui 339 progetti presentati, perché «ritenuta più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all'azione di contrasto del virus, per la conformità al modello europeo e per le garanzie che offre per il rispetto della privacy». Una scelta contestata dal leghista Alessandro Morelli, Commissione Tlc alla Camera: «Veniamo a conoscenza dell'app solo in seguito all'annuncio del commissario e dai titoli ...

