In stazione Metro a Roma con giacca forze armate | denunciato

(Di sabato 18 aprile 2020) “Cittadino senegalese inottemperante a decreto espulsione” “– I militari del 187° Rgt. Paracadutisti impiegati nel servizio “Strade Sicure e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile dilo hanno notato mentre passeggiava nei pressi delladellapolitana Cinecittà indossando unamimetica con segni distintivi delleItaliane. Per questo motivo il giovane, un cittadino senegalese di 31 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato fermato per un controllo, nel corso del quale e’ emerso nei suoi confronti anche un decreto di espulsione emesso il 24 dicembre scorso, mai rispettato. Il ragazzo e’ statoa piede libero per mancata esecuzione del decreto di espulsione e per usurpazione di titoli.