I veri motivi del miracolo portoghese

Roma. In Portogallo c'erano tutte le condizioni perché l'epidemia da coronavirus facesse danni pesanti, invece le cose stanno andando abbastanza bene. Tanto che la stampa internazionale, a partire ad esempio da Politico, parla di "eccezione portoghese". Al momento il tasso di letalità è attorno al 3

Roma. In Portogallo c’erano tutte le condizioni perché l’epidemia da coronavirus facesse danni pesanti, invece le cose stanno andando abbastanza bene. Tanto che la stampa internazionale, a partire ad ...

Ciambetti, dietro fallimento Eurogruppo motivi nascosti

VENEZIA - "Il vero fallimento dell'Eurogruppo non è l'incapacità di trovare una soluzione al modello di aiuto finanziario per sostenere il tessuto socio-economico europeo: il fallimento sta nel non ...

