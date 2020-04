Giulio Raselli svela: retroscena inediti su Uomini e Donne e i rimpianti sulla scelta (FOTO) (Di sabato 18 aprile 2020) In queste ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli, ha deciso di rispondere a qualche curiosità dei fan e ciò che è emerso è molto interessante. Tra i vari quesiti posti all’attenzione del giovane ce ne sono stati alcuni inerenti i retroscena inediti sul programma e non solo. Altri utenti gli hanno chiesto di commentare il momento della sua scelta e di svelare eventuali rimpianti. Andiamo a scoprire quali sono state le risposte dell’attuale fidanzato di Giulia D’Urso. Giulio Raselli e i retroscena su Uomini e Donne Il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne è terminato svariati mesi fa. Adesso il ragazzo convive con la sua scelta Giulia D’Urso e sembra essere profondamente felice. Ad ogni modo, i fan sono molto curiosi e, soprattutto, sono sempre alla ricerca di nuovi scoop e pettegolezzi. Per tale ragione, ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne - Giulio Raselli coronavirus : “Siamo stati fortunati”

Giulia D’Urso parla di Giulio Raselli : “Si inc**za perché non funziona”. Ecco cos’è successo (Foto)

Uomini e Donne - Giulio Raselli si sfoga : “Davvero dura” (Di sabato 18 aprile 2020) In queste ore, l’ex tronista di, ha deciso di rispondere a qualche curiosità dei fan e ciò che è emerso è molto interessante. Tra i vari quesiti posti all’attenzione del giovane ce ne sono stati alcuni inerenti isul programma e non solo. Altri utenti gli hanno chiesto di commentare il momento della suae dire eventuali. Andiamo a scoprire quali sono state le risposte dell’attuale fidanzato di Giulia D’Urso.e isuIl percorso diè terminato svariati mesi fa. Adesso il ragazzo convive con la suaGiulia D’Urso e sembra essere profondamente felice. Ad ogni modo, i fan sono molto curiosi e, soprattutto, sono sempre alla ricerca di nuovi scoop e pettegolezzi. Per tale ragione, ...

thebestofme92 : RT @angelica9_6: Quando vi sentite male per la quarantena pensate a Giulia D’Urso che la sta passando con Giulio Raselli - angelica9_6 : Quando vi sentite male per la quarantena pensate a Giulia D’Urso che la sta passando con Giulio Raselli - zazoomnews : Giulia D’Urso parla di Giulio Raselli: “Si incza perché non funziona”. Ecco cos’è successo (Foto) - #Giulia #D’Urs… - infoitcultura : Trono Classico Uomini e Donne, Giulio Raselli sbotta: “È dura!” -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Raselli Giulia D’Urso parla di Giulio Raselli: “Si inc**za perché non funziona”. Ecco cos’è successo (Foto) Kontrokultura Uomini e Donne, Giulio Raselli coronavirus: “Siamo stati fortunati”

Sono una delle coppie che ha fatto più sognare i telespettatori di Uomini e Donne, quella formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due, dopo una scelta all’insegna del romanticismo, sono andati ...

Trono Classico Uomini e Donne, Giulio Raselli sbotta: “È dura!”

Il peso della quarantena inizia a farsi sentire anche per Giulio Raselli e Giulia D’Urso. La coppia nata a Uomini e Donne, convive ormai da diversi mesi e sta trascorrendo insieme la reclusione ...

Sono una delle coppie che ha fatto più sognare i telespettatori di Uomini e Donne, quella formata da Giulio Raselli e Giulia D’Urso. I due, dopo una scelta all’insegna del romanticismo, sono andati ...Il peso della quarantena inizia a farsi sentire anche per Giulio Raselli e Giulia D’Urso. La coppia nata a Uomini e Donne, convive ormai da diversi mesi e sta trascorrendo insieme la reclusione ...