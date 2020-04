Enrico Mentana dimissioni a Urbano Cairo, c’entra Lilli Gruber: la risposta di Marco Travaglio (Di sabato 18 aprile 2020) Enrico Mentana avrebbe offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo. Che il giornalista fosse sul piede di guerra era chiaro a tutti, ma che arrivasse ad un passo del genere è inaspettato. A lanciare l’indiscrezione ‘Dagospia’, il sito di Roberto D’Agostino, che svela il retroscena movimentato di La7. La scelta sarebbe maturata a seguito di una puntata di ‘Otto e Mezzo’ di Lilli Gruber, in cui erano ospiti Paolo Pagliaro e Marco Travaglio, i quali hanno appoggiato la decisione del premier Giuseppe Conte di criticare le opposizioni nel corso del suo intervento alla Nazione. Enrico Mentana dimissioni a Urbano Cairo, c’entra Lilli Gruber: la risposta di Marco Travaglio “La puntata della Gruber di martedì scorso, nella quale Travaglio e Pagliaro, su input di Lillibotox (che non ‘stima’ Chicco), sostenevano la ... Leggi su urbanpost “Enrico Mentana ha offerto le sue dimissioni a La7” : la bomba di Dagospia

