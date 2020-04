Covid: ma come vengono conteggiati i morti in Europa? (Di sabato 18 aprile 2020) come noi avevamo scritto un mese fa, e come denuncia ora il ministro della Salute belga, le modalità di calcolo dei decessi per coronavirus nei Paesi Ue non sono standardizzate.Panorama aveva sollevato il problema un mese fa. In un commento intitolato Coronavirus: le statistiche che distorcono la realtà, aveva osservato: «Per lo meno all'interno dell'Unione europea, è inaccettabile che non ci sia uniformità nella raccolta dei dati sanitari. A maggior ragione in presenza di una pandemia». Ora lo fa anche il ministro della Salute belga Maggie De Block: «In Europa nessuno conta i morti come gli altri». Già, i morti. Sulla scena europea, i vari Paesi registrano percentuali di decessi da Covid-19 molto diverse fra loro. Secondo il sito Worldometers, oggi al primo posto nell'Ue per letalità da coronavirus c'è il ... Leggi su panorama Meno posti e tempi lunghi Come saranno i voli dopo il Covid-19

