Coronavirus, Rossi scrive a Conte: "Contagio sotto controllo, fai ripartire l'export o sarà crisi irreversibile" (Di sabato 18 aprile 2020) FIRENZE. Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per richiedere attenzione sulla necessità di far ripartire i settori che esportano una rilevante quota della propria produzione. Si tratta, numeri alla mano di Irpet, di circa tremila imprese con oltre il 25 per cento di fatturato realizzato sui mercati internazionali, che impiegano quasi 90 mila lavoratori e che generano circa un terzo del Pil regionale, ovvero 33 miliardi di euro l’anno. Tali attività produttive - si legge in una nota della Regione - sono distribuite in diversi settori: oltre a quelle già oggi considerate essenziali (carta, farmaceutica, alimentare) vi sono quelle dei settori della moda, dell’oreficeria, della produzione di macchinari, impianti e mezzi di trasporto (yacht e navi compresi), del marmo fino alla ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - come cambierà la nostra vita nei prossimi mesi : “Niente più orari di punta - dovremo riprogettare le giornate”

Coronavirus e Fase 2 - Conte : “Allenteremo le misure per convivere con il virus - informazioni certe nei prossimi giorni”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Intesa Governo-Regioni - non ci saranno aperture settimana prossima (Di sabato 18 aprile 2020) FIRENZE. Il presidente della Toscana, Enrico, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppeper richiedere attenzione sulla necessità di fari settori che esportano una rilevante quota della propria produzione. Si tratta, numeri alla mano di Irpet, di circa tremila imprese con oltre il 25 per cento di fatturato realizzato sui mercati internazionali, che impiegano quasi 90 mila lavoratori e che generano circa un terzo del Pil regionale, ovvero 33 miliardi di euro l’anno. Tali attività produttive - si legge in una nota della Regione - sono distribuite in diversi settori: oltre a quelle già oggi considerate essenziali (carta, farmaceutica, alimentare) vi sono quelle dei settori della moda, dell’oreficeria, della produzione di macchinari, impianti e mezzi di trasporto (yacht e navi compresi), del marmo fino alla ...

repubblica : Coronavirus, nella periferia di Bogotà drappi rossi alla finestre: 'Qui vive una famiglia che sta morendo di fame'… - docst : RT @formichenews: Il @washingtonpost critica Pechino????: iI modello cinese è fatto di inganno, insabbiamento e riscrittura della storia. È p… - Renato47Rm : RT @enniogiannascol: Coronavirus: in Lombardia il 94% dei nuovi malati. Sono 761 su un totale nazionale di 809, dato piu' alto dal 12/4. Ev… - madeche46 : RT @enniogiannascol: Coronavirus: in Lombardia il 94% dei nuovi malati. Sono 761 su un totale nazionale di 809, dato piu' alto dal 12/4. Ev… - nuncepossocrede : RT @enniogiannascol: Coronavirus: in Lombardia il 94% dei nuovi malati. Sono 761 su un totale nazionale di 809, dato piu' alto dal 12/4. Ev… -