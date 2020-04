Coronavirus: don Fabio, ‘rinunce dure in carcere Bollate, spero in normalità’ (Di sabato 18 aprile 2020) Milano, 18 apr. (Adnkronos) – La realtà del carcere è più simile a quella prima dell’emergenza Coronavirus, fuori le differenze sono abissali ed abituarsi anche se sono passate diverse settimane è difficile. Lo racconta all’Adnkronos don Fabio Fossati, cappellano del carcere milanese di Bollate “che conta circa 1.200 detenuti”. “Inizialmente c’era un po’ di tensione, c’era l’attesa di riuscire ad avere dei benefici, il dispiacere di dover rinunciare ai colloqui con i familiari. La sofferenza più grande qui era per i detenuti che in regime di articolo 21 dovevano rinunciare al lavoro all’esterno. E’ stato un passo indietro, anche il dover fare a meno dei laboratori e dei corsi gestiti dai tanti volontari che per colpa del virus non potevano più accedere alla ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - donna partorisce in coma : ora può abbracciare il figlio – VIDEO

Coronavirus : detenuti Bollate donano cibo e soldi a Protezione civile

Ravenna, 18 aprile 2020 - La società sportiva Lo Zodiaco, che si occupa di ginnastica ritmica sul territorio ravennate, oggi ha dato il via una simpatica iniziativa che ha coinvolto ben 210 famiglie ...

