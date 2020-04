Calano ancora ricoveri e decessi, meno pazienti in terapia intensiva (Di sabato 18 aprile 2020) Sale a 175.925 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, +3.491 rispetto a ieri. Dato perfettamente in linea quindi, visto che ieri l'aumento era stato di 3.493. E' in calo il numero dei decessi, 482 oggi contro i 575 di ieri. Il totale sale a 23.227. I guariti sono 2.200, meno del record di ieri di 2.563, per un totale di 44.927. Per effetto di questo doppio calo, il numero degli attualmente positivi aumenta di 809 unità, contro le sole 355 di ieri, portando il totale a 107.771. Questi i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18, oggi per la prima volta senza conferenza stampa (che diventa bisettimanale, il lunedì e il giovedì). Prosegue il calo del numero dei ricoverati: oggi -779 ricoveri in regime ordinario (che scendono così a 25.007) e -79 in terapia intensiva (2.733 in tutto, in calo costante da 12 giorni). E anche oggi tanti ... Leggi su agi Coronavirus - calano ancora le vittime. Lombardia è sempre la regione con più contagiati - in coda Molise

Coronavirus in Lombardia - calano i ricoveri anche in terapia intensiva : "Ma dato decessi vuol dire che siamo ancora in emergenza"

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, i contagi aumentano di 1.996 rispetto a ieri. Incremento delle vittime di 619. Calano ancora terapie… - Agenzia_Ansa : Incremento di 1.984 rispetto a ieri dei malati di coronavirus. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Cal… - repubblica : Coronavirus, superati i 20mila morti. Stabili i dati di crescita della malattia, calano ancora le persone in terapi…

Ultime Notizie dalla rete : Calano ancora I positivi sono 170.771, +809. Calano ancora le vittime, +482. (Protezione civile) askanews Coronavirus, mappa regione per regione: Lombardia e Piemonte insieme hanno più nuovi casi del resto d'Italia

Calano i ricoverati in terapia intensiva (947, -24) e quelli nei reparti normali (10.042, -585). Sono i dati resi noti dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, che ha sottolineato che ...

Coronavirus, tandem con la Lombardia: ripartire il 4 maggio si può

