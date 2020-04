Sondaggi elettorali | dopo settimane di calo torna a crescere la Lega | è al 27% | Pd al

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ilo effettuato da Index Research per Piazzapulita mostra una ripresa della, chedicostante riesce a guadagnare lo 0,1% e ad allontanare il Pd. I dem, infatti, sono in lieve diminuzione dei consensi negli ultimi sette giorni e non raggiungono neanche il 22%, restando a più di 5 punti dal Carroccio.