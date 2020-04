Sfonda una porta di vetro durante lite con la fidanzata e muore dissanguato (Di venerdì 17 aprile 2020) Ha Sfondato con un calcio il vetro di una porta di casa, a quanto risulta durante una lite con la fidanzata convivente, e un frammento di vetro gli ha accidentalmente reciso un grosso vaso sanguigno della gamba. È morto così, dissanguato, un ragazzo di 28 anni a Piacenza.L’episodio è avvenuto in un’abitazione vicino a Rivergaro, in Valtrebbia, dove sono accorsi i sanitari del 118. Il 28enne è morto poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Accertamenti dei carabinieri di Rivergaro. Leggi su huffingtonpost Sfonda una porta di vetro durante una lite : 28enne muore dissanguato

Piacenza. Litiga con la fidanzata e sfonda a calci una porta di vetro : muore dissanguato

"Non era una diretta Facebook". Travaglio difende Conte dalla Gruber - sfonda il muro del surreale (Di venerdì 17 aprile 2020) Hato con un calcio ildi unadi casa, a quanto risultaunacon laconvivente, e un frammento digli ha accidentalmente reciso un grosso vaso sanguigno della gamba. È morto così,, un ragazzo di 28 anni a Piacenza.L’episodio è avvenuto in un’abitazione vicino a Rivergaro, in Valtrebbia, dove sono accorsi i sanitari del 118. Il 28enne è morto poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Accertamenti dei carabinieri di Rivergaro.

Agenzia_Ansa : Sfonda una porta di vetro in casa e muore dissanguato. Nel Piacentino, ragazzo di 28 anni litigava con la compagna… - repubblica : Piacenza, sfonda porta di vetro durante una lite: muore a 28 anni - Agenzia_Ansa : Sfonda una porta di vetro e muore dissanguato in casa durante una lite con la compagna #ANSA - infoitinterno : Lite familiare finisce in tragedia: sfonda una porta a vetri con un calcio e si ferisce mortalmente - infoitinterno : Piacenza. Litiga con la fidanzata e sfonda a calci una porta di vetro: muore dissanguato -