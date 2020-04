Roche mette a punto test sierologico per Covid-19: forse disponibile già da maggio (Di venerdì 17 aprile 2020) Roche ha messo a punto un test sierologico per individuare la presenza di anticorpi contro il coronavirus nei pazienti esposti al contagio da Covid-19. La casa farmaceutica svizzera, si legge in una nota, “punta” a rendere il test disponibile agli “inizi di maggio” nella Ue e “sta attivamente lavorando” con la Fsa americana “per un’autorizzazione d’emergenza”. “L’individuazione di questi anticorpi - spiega Roche - potrebbe aiutare a indicare se una persona ha sviluppato un’immunità al virus”.L’individuazione di anticorpi ”è centrale per aiutare a identificare persone che sono state colpite dal virus, specialmente quelle che posso essere state infettate ma non manifestano sintomi”, spiega Roche annunciando il prossimo lancio del test, chiamato Elecsys. “Inoltre, il ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Roche mette a punto un test sierologico : sarà in vendita a maggio (Di venerdì 17 aprile 2020)ha messo aunper individuare la presenza di anticorpi contro il coronavirus nei pazienti esposti al contagio da-19. La casa farmaceutica svizzera, si legge in una nota, “punta” a rendere ilagli “inizi di” nella Ue e “sta attivamente lavorando” con la Fsa americana “per un’autorizzazione d’emergenza”. “L’individuazione di questi anticorpi - spiega- potrebbe aiutare a indicare se una persona ha sviluppato un’immunità al virus”.L’individuazione di anticorpi ”è centrale per aiutare a identificare persone che sono state colpite dal virus, specialmente quelle che posso essere state infettate ma non manifestano sintomi”, spiegaannunciando il prossimo lancio del, chiamato Elecsys. “Inoltre, il ...

