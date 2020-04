MyNet, con app ‘fai da te' scambio documenti in modalità protetta (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Labitalia) - Una piattaforma che permette a ogni azienda di ‘costruirsi' da sola la propria app, anche e soprattutto in questo particolare momento. E' MyNet startup nata a Udine l'anno scorso che conta ormai 10mila utenti. A fondarla Manuele Ceschia. MyNet è una piattaforma mette a disposizione una trentina di moduli diversi (timbracartellino, piano ferie, chat, statino paga, etc.). Una volta che si scelgono i moduli, la piattaforma realizza l'app aziendale nel giro di 24 ore e la rende scaricabile. In questo modo, ogni azienda può dotare i propri dipendenti di uno strumento utilissimo a gestire la quotidianità, permettendo loro di prenotarsi le ferie, scaricare lo statino paga, chattare in sicurezza, timbrare entrata e uscita, tutto direttamente dal loro smartphone. “Salvaguardare e consolidare - spiega all'Adnkronos/Labitalia Manuele ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 16 apr. (Labitalia) - Una piattaforma che permette a ogni azienda di ‘costruirsi' da sola la propria app, anche e soprattutto in questo particolare momento. E'startup nata a Udine l'anno scorso che conta ormai 10mila utenti. A fondarla Manuele Ceschia.è una piattaforma mette a disposizione una trentina di moduli diversi (timbracartellino, piano ferie, chat, statino paga, etc.). Una volta che si scelgono i moduli, la piattaforma realizza l'app aziendale nel giro di 24 ore e la rende scaricabile. In questo modo, ogni azienda può dotare i propri dipendenti di uno strumento utilissimo a gestire la quotidianità, permettendo loro di prenotarsi le ferie, scaricare lo statino paga, chattare in sicurezza, timbrare entrata e uscita, tutto direttamente dal loro smartphone. “Salvaguardare e consolidare - spiega all'Adnkronos/Labitalia Manuele ...

"Noi - sottolinea Manuele Ceschia - mettiamo a disposizione una piattaforma con la quale ogni azienda ...

