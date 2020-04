Minecraft Dungeons non sfrutterà il matchmaking online nel multiplayer

(Di venerdì 17 aprile 2020) Mojang ha recentemente annunciato che il suonon sfrutterà ilnel, si tratta di una chiara scelta da parte degli sviluppatori.Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che il gioco supporterà il giococon altri giocatori sulla stessa piattaforma fin dal lancio, tuttavia è previsto in futuro l'introduzione del cross-play. Non bisogna stupirsi più di tanto dell'assenza del. del resto si tratta di un gioco che sarà sfruttato da molti minori, i quali saranno al sicuro in quanto si connetteranno solo con persone conosciute nella vita reale.". Un gioco di azione e avventura tutto nuovo, ispirato ai classici dungeon crawler e ambientato nell'universo di! Affronta i dungeon da solo o fai squadra con gli amici! Fino a quattro giocatori possono combattere ...

Con l'uscita di Minecraft Dungeons, fissata per il 26 maggio, ormai alle porte, ci stiamo facendo un'idea chiara di cosa il gioco abbia in serbo per noi, e le premesse sembrano buone.