Le "regole" di Kate Middleton per i figli in quarantena: più natura meno tv - (Di sabato 18 aprile 2020) Marina Lanzone La duchessa di Cambridge è cresciuta nelle campagne inglesi a Buckleburry. E' stata abituata ad arrampicarsi sugli alberi, a correre tra i prati e “giocare” con la natura. Ora vorrebbe lo stesso per i suoi bambini Se c’è una cosa a cui Kate Middleton non sa rinunciare è la natura. Cresciuta nelle campagne inglesi a Buckleburry, la futura regina d’Inghilterra ama la vita all’aria aperta e da sempre cerca di tramandare questa sua passione ai figli, George, Charlotte e il piccolo Louis. Anche a costo di diventare un po’ "rigida": in periodo di quarantena ha imposto qualche "regola" per avvicinarli ancora di più alla natura, e allontanarli da tv e tablet. Lo ha rivelato un articolo su Io donna. "In questo periodo si concentreranno su arte e pittura, faranno cose non orientate a uno schermo", ha ... Leggi su ilgiornale Kate Middleton - le rigide regole imposte ai figli in quarantena : niente tv - solo giochi all’aperto

