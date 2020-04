Le grandi interviste - Giotto Bizzarrini: 'Sono sempre stato un collaudatore' (Di venerdì 17 aprile 2020) La rassegna Le grandi interviste prosegue con la pubblicazione del colloquio con l'ingegner Giotto Bizzarrini, fondatore del marchio omonimo e padre di leggendarie sportive del passato, come le Ferrari 250 GTO e Testa Rossa. Nato il 6 giugno del 1926 a Quercianella, in provincia di Livorno, studia ingegneria a Pisa. Dopo la laurea, inizia a lavorare al reparto Sperimentazione dellAlfa Romeo. Nel 1957 passa alla Ferrari, dove diventa capo di Collaudi ed esperienze. Negli anni 60 lavora come progettista consulente per molte Case italiane e diventa imprenditore in proprio, producendo GT leggendarie. Fino a pochi anni fa è stato professore universitario. Lintervista è stata realizzata a Livorno da Gian Luca Pellegrini ed è apparsa per la prima volta sul volume "Quattroruote - profili di eccellenza", pubblicato nel gennaio del 2012. Dicevano i latini che il ... Leggi su quattroruote Le grandi interviste - Giotto Bizzarrini : 'Sono sempre stato un collaudatore'

Le grandi interviste - Jutta Benz - la discendente della Stella

Le grandi interviste - Horacio Pagani - il 'maestro artigiano' (Di venerdì 17 aprile 2020) La rassegna Leprosegue con la pubblicazione del colloquio con l'ingegner, fondatore del marchio omonimo e padre di leggendarie sportive del passato, come le Ferrari 250 GTO e Testa Rossa. Nato il 6 giugno del 1926 a Quercianella, in provincia di Livorno, studia ingegneria a Pisa. Dopo la laurea, inizia a lavorare al reparto Sperimentazione dellAlfa Romeo. Nel 1957 passa alla Ferrari, dove diventa capo di Collaudi ed esperienze. Negli anni 60 lavora come progettista consulente per molte Case italiane e diventa imprenditore in proprio, producendo GT leggendarie. Fino a pochi anni fa èprofessore universitario. Lintervista è stata realizzata a Livorno da Gian Luca Pellegrini ed è apparsa per la prima volta sul volume "Quattroruote - profili di eccellenza", pubblicato nel gennaio del 2012. Dicevano i latini che il ...

FRuighi : RT @Robinson_Rep: La natura rifiorisce in nostra assenza e noi la raccontiamo nel nostro nuovo numero, con racconti e interviste a grandi s… - lamescolanza : 'Rai3 per Enzo Biagi', oggi andranno in onda le interviste ai grandi del cinema - dinoadduci : Le grandi interviste - Giotto Bizzarrini: 'Sono sempre stato un collaudatore' - LSky60 : RT @Robinson_Rep: La natura rifiorisce in nostra assenza e noi la raccontiamo nel nostro nuovo numero, con racconti e interviste a grandi s… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi interviste Le grandi interviste: Giotto Bizzarrini Quattroruote Antonella Elia replica alla Mosetti: "Non so chi tu sia"

In un'intervista concessa a Chi magazine, Antonella Elia ha replicato ad alcune critiche che Antonella Mosetti le aveva lanciato sui social durante la sua permanenza nella casa del Grande fratello vip ...

Disney+: Roy Conli, premio Oscar per Big Hero 6, ci parla di La Famiglia di Elefanti | INTERVISTA

In aggiunta alle incursioni nel mondo dei videogiochi con Kingdom Hearts III è da anni una delle menti produttive dei documentari Disneynature, l’etichetta che porta avanti la grande tradizione ...

In un'intervista concessa a Chi magazine, Antonella Elia ha replicato ad alcune critiche che Antonella Mosetti le aveva lanciato sui social durante la sua permanenza nella casa del Grande fratello vip ...In aggiunta alle incursioni nel mondo dei videogiochi con Kingdom Hearts III è da anni una delle menti produttive dei documentari Disneynature, l’etichetta che porta avanti la grande tradizione ...