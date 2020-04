Lamar Odom si confessa | “Ho usato un pene finto per superare l’antidoping alle Olimpiadi”

Leggi su fanpage

(Di venerdì 17 aprile 2020), ex campione della pallacanestro NBA, protagonista di una vita al limite tra sesso, droga e autodistruzione ha rivelato numerosi retroscena: dalla dipendenza dalla cocaina, ai ripetuti tradimentisue mogli, passando infine per il trucco delutilizzato per dribblare un controllo antidopingOlimpiadi.