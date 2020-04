In “Better Call Saul” ci sono i dieci minuti più intensi della storia delle serie tv (Di venerdì 17 aprile 2020) “Bad Choice Road”, il nono episodio della quinta stagione di “Better Call Saul” (su Netflix), è stato in grado di incollare letteralmente al divano grazie a un finale da cardiopalma e senza una sola goccia di sangue versato. Grande merito va dato anche al ritorno a un vecchio rituale che credevamo perduto: il ritorno della cadenza settimanale. Una tortura piacevole, ma anche un lusso. Leggi su fanpage (Di venerdì 17 aprile 2020) “Bad Choice Road”, il nono episodioquinta stagione di “BetterSaul” (su Netflix), è stato in grado di incollare letteralmente al divano grazie a un finale da cardiopalma e senza una sola goccia di sangue versato. Grande merito va dato anche al ritorno a un vecchio rituale che credevamo perduto: il ritornocadenza settimanale. Una tortura piacevole, ma anche un lusso.

Francescoiava : Posso dire che Better Call Saul per quanto girato in maniera perfetta, è lentissimo,no viene la polizia delle serie TV ad arrestarmi? - bitjou : Ma dopo mr robot io ora devo salutare per sempre better call saul? Mi fate un attimino respirare o no - Civilcinema : RT @VladimirGarmen1: @sonarfm @Civilcinema @NatGeo Better call saul !! Una obra maestra! - EnricoFrommo : @CostanzaRdO @NetflixIT È vero , guardare serie tv aiuta molto in questo momento ... Mi sembra però che non hai cit… - marcellocorbo : RT @Deiv90: Wes Anderson consiglia di recuperare “La grande abbuffata” e “Better Call Saul” in quarantena | News | SENTIREASCOLTARE https:/… -

