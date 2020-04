Il dolore di un’assenza nel testo di Ma Lo Vuoi Capire? di Tommaso Paradiso (audio) (Di venerdì 17 aprile 2020) Torna l'amore nel testo di Ma Lo Vuoi Capire? di Tommaso Paradiso, reduce dal rilascio della versione acustica di Non Avere Paura. Il cantautore romano è tornato in radio con un nuovo singolo, che anticiperà il primo album da solista dopo la conclusione del progetto Thegiornalisti. Si parla d'amore ma anche di una pesante assenza, nel brano scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini, oltre alla vita che perde di ogni significato quando manca la persona amata. Il nuovo singolo è in radio a cominciare dal 17 aprile. Ma Lo Vuoi Capire? rappresenta il terzo singolo da solista di Tommaso Paradiso, che aveva aperto il suo nuovo percorso discografico con il rilascio di Non Avere Paura, poi divenuta colonna sonora della serie Netflix Baby 2. Gennaio è stato il mese del ritorno radiofonico con I Nostri Anni, il cui video è realizzato con la partecipazione ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 aprile 2020) Torna l'amore neldi Ma Lo? di, reduce dal rilascio della versione acustica di Non Avere Paura. Il cantautore romano è tornato in radio con un nuovo singolo, che anticiperà il primo album da solista dopo la conclusione del progetto Thegiornalisti. Si parla d'amore ma anche di una pesante assenza, nel brano scritto dae Dario Faini, oltre alla vita che perde di ogni significato quando manca la persona amata. Il nuovo singolo è in radio a cominciare dal 17 aprile. Ma Lo? rappresenta il terzo singolo da solista di, che aveva aperto il suo nuovo percorso discografico con il rilascio di Non Avere Paura, poi divenuta colonna sonora della serie Netflix Baby 2. Gennaio è stato il mese del ritorno radiofonico con I Nostri Anni, il cui video è realizzato con la partecipazione ...

amoraitalinaLP : E mi manchi, amore mio Tu mi manchi come quando cerco Dio E in assenza di te Io ti vorrei per dirti che Tu mi manch… - meryanne61 : RT @orobico72: #ilValoreDi un'assenza si misura, purtroppo, col dolore e la rabbia - UnTemaAlGiorno : RT @orobico72: #ilValoreDi un'assenza si misura, purtroppo, col dolore e la rabbia - intornoAlTempo : RT @orobico72: #ilValoreDi un'assenza si misura, purtroppo, col dolore e la rabbia - maxello5764 : E in assenza di te Io ti vorrei per dirti che Tu mi manchi amore mio Il dolore è forte come un lungo addio -

Ultime Notizie dalla rete : dolore un’assenza Coronavirus, ultime notizie. Nelle Marche un ospedale da campo cinese. Bertolaso ricoverato Il Sole 24 ORE