Il 5G come Giano Bifronte (Di venerdì 17 aprile 2020) (Questo post è a cura di Salvatore Delle Donne)Lo scrittore britannico Arthur Clarke scrisse “Qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia” e anche se il 5G sicuramente magia non è, gli si avvicina molto. In questo periodo di crisi pandemica mondiale, le persone hanno visto cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane. I lavoratori hanno incominciato a sperimentare lo smart working, gli studenti le lezioni a distanza e tutti hanno usufruito maggiormente dei servizi di streaming online come Netflix.Tutto questo, però, ha comportato un aumento esponenziale del traffico dei dati. Secondo Telecom Italia, nel nostro Paese il traffico dei dati residenziali è aumentato del 75%, comportando seri problemi di connettività. Ciò ha evidenziato i limiti delle nostre reti e infrastrutture, compreso ... Leggi su huffingtonpost Emergenza Coronavirus - Faggiano : «Ecco come dovrebbe finire la Serie A»

Coronavirus - le mascherine scarseggiano. Ecco come fare per riutilizzarle

Coronavirus - i bambini sono i principali untori : febbre non alta e sintomi lievi - ecco come contagiano anche dopo essere guariti (Di venerdì 17 aprile 2020) (Questo post è a cura di Salvatore Delle Donne)Lo scrittore britannico Arthur Clarke scrisse “Qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia” e anche se il 5G sicuramente magia non è, gli si avvicina molto. In questo periodo di crisi pandemica mondiale, le persone hanno visto cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane. I lavoratori hanno incominciato a sperimentare lo smart working, gli studenti le lezioni a distanza e tutti hanno usufruito maggiormente dei servizi di streaming onlineNetflix.Tutto questo, però, ha comportato un aumento esponenziale del traffico dei dati. Secondo Telecom Italia, nel nostro Paese il traffico dei dati residenziali è aumentato del 75%, comportando seri problemi di connettività. Ciò ha evidenziato i limiti delle nostre reti e infrastrutture, compreso ...

HuffPostItalia : Il 5G come Giano Bifronte - ilMangla : ?? «Apri! No, chiudi! No, Apri! No, chiudi! ChiuAPRI!, no, chiudiAPRudi!»… e verrà tramandato ai posteri così, come… - nuncepossocrede : @CiceroM5S @Clezia90039499 @ValterRimini @Simo07827689 @borghi_claudio Come er Giano, me voj dì? - LaMerlettaia : @ZioUbaldo Eh, poi, credimi, non ho ancora capito come possa esistere la Lega di Salvini e la risorta Lega Lombarda… - Giano_yeye : Vedi come non piove domani -

Ultime Notizie dalla rete : come Giano Il 5G come Giano Bifronte L'HuffPost Il 5G come Giano Bifronte

I lavoratori hanno incominciato a sperimentare lo smart working, gli studenti le lezioni a distanza e tutti hanno usufruito maggiormente dei servizi di streaming online come Netflix. Tutto questo, ...

L’A.F.Ma.L. e la solidarietà dei privati al ‘Fatebenefratelli’

Più precisamente, il Presidente dell’Associazione “Giano Melchisedek” , Luigi Carfora, titolare di un ufficio di rappresentanza di eccellenze agroalimentari tipiche irpine in Cina, con Cristiano ...

I lavoratori hanno incominciato a sperimentare lo smart working, gli studenti le lezioni a distanza e tutti hanno usufruito maggiormente dei servizi di streaming online come Netflix. Tutto questo, ...Più precisamente, il Presidente dell’Associazione “Giano Melchisedek” , Luigi Carfora, titolare di un ufficio di rappresentanza di eccellenze agroalimentari tipiche irpine in Cina, con Cristiano ...