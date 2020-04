Cura Italia: 800 emendamenti in commissione Bilancio Camera (Di venerdì 17 aprile 2020) Nonostante la richiesta fatta ai gruppi di tenersi sotto i 150 emendamenti complessivi a causa dei tempi strettissimi per l’esame e con la blindatura dei saldi, in commissione Bilancio della Camera ne sono stati depositati quattro volte di più, ben 788 proposte di modifica al decreto Cura Italia. Dovevano essere non più di 150, perchè … L'articolo Cura Italia: 800 emendamenti in commissione Bilancio Camera proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Dl Cura Italia - oltre 600 gli emendamenti : a rischio tempi strettissimi

Dl Cura Italia - Patuanelli emana direttiva sui 400 milioni di euro per Contratti di Sviluppo

Grido di allarme di Alviggi sul futuro : "Occorre liquidità - il Cura Italia non basta "

