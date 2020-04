Coronavirus | un sito cerca e fa votare le proposte per superare l’emergenza

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 aprile 2020) Qualcuno ha già proposto di installare barriere di plastica sui taxi, tra il conducente e il passeggero, che al suo fianco dovrebbe trovare sempre una boccetta di disinfettante per le mani. A pagare l'operazione dovrebbe essere uno sponsor, che in cambio può mettere il suo logo sulla boccetta. Chi si igienizza, butta l'occhio al logo e ringrazia. Lo spunto di un altro utente è stato quello di creare cerchi a un metro di distanza l'uno dall'altro sui marciapiedi davanti ai negozi, per convogliare una fila che rispetti le regole. Di nuovo, si può tentare di coinvolgere un investitore che copra le spese: a Milano sono riusciti a fare sponsorizzare una fermata della metropolitana, non ci sono limiti e confini agli interstizi in cui sa infilarsi il marketing. E poi, ancora: candidature di applicazioni per fare il check-in nei negozi e andarci su prenotazione, come ...