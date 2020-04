Coronavirus | tutti i numeri dal mondo | oltre 2 milioni di casi e quasi 150 mila morti

rubio_chef : Sono state finanziate con le donazioni cialtroni: poi però date dei ladroni ai terroni. Che ve pensate che semo tut… - lucianonobili : Oggi tutti si accorgono che siamo indietro e che l’Italia dopo io #coronavirus rischia la catastrofe economica. Qua… - RaiRadio2 : Tutti al lavoro insieme agli scienziati per fermare il virus... Chi ritwitta spera e studia insieme a noi… - raffaellasalato : RT @Agenzia_Ansa: Dl aprile: si studia #bonus per autonomi oltre 800 euro Nuovo #decreto prolungherà tutti sostegni al reddito fino a giugn… - asia_capuano : RT @RadioInBlu: #Coronavirus, torna su #InBluRadio ‘Radio Libera Tutti’ con i pazienti del @bambinogesu. Ospite @MarroneEmma ??Dal #18apri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutti

Sky Sport

Le richieste arrivano al centralino di Milano Aiuta, il servizio attivato dal Comune per supportare gli over 65 e le persone più fragili e a rischio in caso di contagio da Coronavirus. Gli utenti ...Il tracking settimanale di GfK è stato avviato a febbraio, in questo modo è risultato possibile osservare le conseguenze del coronavirus sulle abitudini dei consumatori italiani. Nelle ultime due ...