Coronavirus nel mondo | record vittime negli Usa in 24 ore | Wuhan “rivede” bilancio

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Continua, purtroppo, a marciare a passo veloce ilStati Uniti dove si fa sempre più drammatico ildelleche in 24 ore ha toccato, purtroppo, la cifradi 4.591, superando il precedentegiornaliero di 2.569 morti. Lo rivela un’analisi effettuata dal Wall Street Journal sui dati della John Hopkins University. In totale, sono 33.286 i decessi dall’inizio dell’emergenza. Nonostante i numeri non siano dalla sua parte, il Presidente Donald Trump, come annunciato nelle scorse ore, ha presentato il suo piano per far ripartire il Paese. Tre le fasi di allentamento delle restrizioni, graduale e per tappe, previste dalla nuova direttiva, a condizione che si rispettino i criteri, anche se la decisione finale resta di pertinenza dei governatori. La prima fase di allentamento pone come condizione principale ...