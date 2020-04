Coronavirus: in Cina ricalcolano i morti di Wuhan, sono 1290 in più (Di venerdì 17 aprile 2020) Un ultimo aggiornamento, arrivato proprio nella mattinata italiana. Nella città più colpita, almeno nella fase iniziale, dal Covid-19, Wuhan, i morti sarebbero 1290 in più. In Cina infatti hanno ricalcolato i decessi per Coronavirus: sono 3.869 totali. Come riportato dall’ANSA, secondo i media locali: “La revisione è conforme a leggi e regolamenti, e al principio di essere responsabili verso la storia, le persone e i defunti”. Come si legge in una nota: “sono dovute ai seguenti motivi: in primo luogo, un numero crescente di pazienti nella fase iniziale dell’epidemia ha travolto le risorse e la capacità di ricovero delle istituzioni mediche. Le informazioni registrate di alcuni decessi erano incomplete e c’erano ripetizioni ed errori nelle segnalazioni”. Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca ... Leggi su oasport Cina - il coronavirus affossa il Pil : -6 - 8% nel primo trimestre. Primo segno meno dal 1992

Coronavirus - c’è la conferma della Cina : +50% di decessi rispetto alle cifre ufficiali di Wuhan

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi coronavirus - Cina “Nessun occultamento su covid-19” (Di venerdì 17 aprile 2020) Un ultimo aggiornamento, arrivato proprio nella mattinata italiana. Nella città più colpita, almeno nella fase iniziale, dal Covid-19,, isarebberoin più. Ininfatti hanno ricalcolato i decessi per3.869 totali. Come riportato dall’ANSA, secondo i media locali: “La revisione è conforme a leggi e regolamenti, e al principio di essere responsabili verso la storia, le persone e i defunti”. Come si legge in una nota: “dovute ai seguenti motivi: in primo luogo, un numero crescente di pazienti nella fase iniziale dell’epidemia ha travolto le risorse e la capacità di ricovero delle istituzioni mediche. Le informazioni registrate di alcuni decessi erano incomplete e c’erano ripetizioni ed errori nelle segnalazioni”. Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca ...

fattoquotidiano : Coronavirus, importavano mascherine dalla Cina per “servizi essenziali” ma le vendevano: 4 denunciati e 400mila dis… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump: 'Picco superato, oggi direttive per la ripartenza'. Nuovo attacco all'Oms: 'Ha fatto un terribi… - Linkiesta : I cinque Stati in testa sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Nella classifica europea, l'Italia… - goldielocks75 : RT @PMO_W: -A inizio epidemia #coronavirus la Lombardia aveva lo stesso numero di TI del Lazio, che ha popolazione ca. 40% minore. -Negli u… - infoitinterno : Coronavirus Cina: Wuhan rivede al rialzo i numeri di contagi e vittime -