Coronavirus: dal 6 aprile nessuna notizia dei propri cari ricoverati in una casa di riposo, la denuncia dei parenti (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono giorni che non riescono più a comunicare con i propri cari, ospiti in una casa di riposo. Non ricevono alcuna informazione circa le loro condizioni di salute, in piena emergenza Covid-19. E’ quanto denunciato in un esposto depositato questa mattina in Procura a Busto Arsizio (Varese), da parte di quattro famiglie di degenti ospiti nella Rsa “Accorsi” di Legnano (Milano). Lo ha reso noto l’avvocato dei querelanti, Franco Brumana. “Per giorni nessuno e’ stato in grado di parlare con i propri cari all’interno della struttura, le videochiamate sono state sospese – ha spiegato il legale – circa cento famiglie totalmente isolate rispetto ai ricoverati”. Secondo quanto hanno raccontato alcuni dei parenti degli anziani della Rsa legnanese “dopo un intervento delle forze dell’ordine improvvisamente i medici ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - mascherine cinesi difettose a Bolzano : sequestri in 7 ospedali altoatesini - indagato il direttore dell’Asl che non le ritirò

La casa di carta : Itziar Ituno è guarita dal Coronavirus

Coronavirus - tutti i numeri dal mondo : oltre 2 milioni di casi e quasi 150 mila morti (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono giorni che non riescono più a comunicare con i, ospiti in unadi riposo. Non ricevono alcuna informazione circa le loro condizioni di salute, in piena emergenza Covid-19. E’ quanto denunciato in un esposto depositato questa mattina in Procura a Busto Arsizio (Varese), da parte di quattro famiglie di degenti ospiti nella Rsa “Accorsi” di Legnano (Milano). Lo ha reso noto l’avvocato dei querelanti, Franco Brumana. “Per giorni nessuno e’ stato in grado di parlare con iall’interno della struttura, le videochiamate sono state sospese – ha spiegato il legale – circa cento famiglie totalmente isolate rispetto ai”. Secondo quanto hanno raccontato alcuni dei parenti degli anziani della Rsa legnanese “dopo un intervento delle forze dell’ordine improvvisamente i medici ...

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - RobertoBurioni : La Ferrari non si ferma: produce valvole per respiratori polmonari che salvano la vita alle persone infettate dal c… - amnestyitalia : Il coronavirus si è portato via Luis #Sepulveda. Perseguitato dal regime di Pinochet, torna libero anche grazie all… - LuceverdeMilano : ?? #Emergenza #Coronavirus #Lombardia #fermiamoloinsieme ??Ultimi provvedimenti ? NUOVA Ordinanza firmata dal Pre… - gufolibero : Capisco ke molti (non tutti) pensavano di aver comodamente parcheggiato il parente in #Rsa e magari se n'erano quas… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus: Faraone, 'interrogazione Conte-Speranza, stop strage anziani in Rsa'

Nel testo il capogruppo Iv ricorda che l'Istituto Superiore di Sanità "ha avviato un’indagine specifica a partire dal 24 marzo 2020 che ha interessato strutture che ospitano in totale 80mila residenti ...

Coronavirus: ok sindacati ad accordo sicurezza in settore lapideo

innovando i modelli di relazioni industriali nel solco già tracciato dal contratto nazionale sottoscritto ad ottobre". "Il protocollo - proseguono i sindacati - oltre a recepire totalmente quanto ...

Nel testo il capogruppo Iv ricorda che l'Istituto Superiore di Sanità "ha avviato un’indagine specifica a partire dal 24 marzo 2020 che ha interessato strutture che ospitano in totale 80mila residenti ...innovando i modelli di relazioni industriali nel solco già tracciato dal contratto nazionale sottoscritto ad ottobre". "Il protocollo - proseguono i sindacati - oltre a recepire totalmente quanto ...