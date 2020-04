Coronavirus: Codacons chiede a procure lombarde sequestro salme Rsa (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Il Codacons rivolge un appello alle procure della Lombardia che stanno indagando sui decessi registrati nella case di riposo della regione, affinché vengano adottate "misure urgenti in grado di garantire indagini precise sulle responsabilità della strage di anziani sul territorio" avvenute nel pieno dell'emergenza Coronavirus. "Chiediamo agli inquirenti di sequestrare le salme dei pazienti deceduti presso le Rsa della regione, e disporre autopsie su tutti i corpi onde accertare le cause dei decessi", afferma il presidente Carlo Rienzi. "Tale misura si rende necessaria per evitare che le case di riposo procedano ad eseguire cremazioni che, di fatto, farebbero scomparire le prove utili ad accertare le responsabilità dei reati commessi a danno dei pazienti delle strutture", aggiunge. In tal senso le autorità competenti devono ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Codacons chiede a procure lombarde sequestro salme Rsa

Codacons : Coronavirus costa 300 milioni di consumi in meno a Pasqua

Coronavirus a Milano : il Codacons denuncia la situazione dei cittadini “abbandonati a se stessi” (Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Ilrivolge un appello alledella Lombardia che stanno indagando sui decessi registrati nella case di riposo della regione, affinché vengano adottate "misure urgenti in grado di garantire indagini precise sulle responsabilità della strage di anziani sul territorio" avvenute nel pieno dell'emergenza. "Chiediamo agli inquirenti di sequestrare ledei pazienti deceduti presso le Rsa della regione, e disporre autopsie su tutti i corpi onde accertare le cause dei decessi", afferma il presidente Carlo Rienzi. "Tale misura si rende necessaria per evitare che le case di riposo procedano ad eseguire cremazioni che, di fatto, farebbero scomparire le prove utili ad accertare le responsabilità dei reati commessi a danno dei pazienti delle strutture", aggiunge. In tal senso le autorità competenti devono ...

TV7Benevento : Coronavirus: Codacons chiede a procure lombarde sequestro salme Rsa... - PicenoTime : Coronavirus, Codacons Marche chiede a Procure di sequestrare salme e disporre autopsie - finanza_online : #Assicurazioni - L’effetto #Coronavirus ha costretto le compagnie a intervenire a favore dei consumatori. L'impegno… - Codacons : RT @vivere_sardegna: Coronavirus: morti in case riposo Sassari, esposto Codacons - Codacons : RT @LaStampa: A marzo oltre novecentomila immatricolazioni in meno rispetto all’anno scorso, il crollo peggiore in Italia (- 85,4%). Per gl… -