Conclusa l’asta di D’Angelo | “Ad essere contagiosa è stata la solidarietà”

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Angelo D’Angelo ex capitano dell’Avellino oggi alla Casertana nelle scorse settimane aveva aperto l’asta solidale per gli ospedali della Campania. Nello specifico di San Luca di Vallo della Lucania (SA), San Giuseppe Moscati di Avellino, Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. “Quando decisi di aprire questa asta solidale, sentivo la responsabilità di fare qualcosa di concreto per il bene comune. In questi giorni di emergenza, quando adla solidarietà, mai distanza ci ha reso più uniti – scrive dal suo profilo – Abbiamo raccolto € 4.725, tutti destinati agli ospedali campani da me scelti. Un’importantissima partecipazione sociale che ha visto donazioni provenire anche da oltre oceano. Voglio perciò ringraziare tutti ...