Ascolti TV primetime, giovedì 16 aprile 2020: DOC-Nelle tue mani chiude al 31.4%, Pirati dei Caraibi-Ai confini del mondo all'11% (Di venerdì 17 aprile 2020) Gli Ascolti tv primetime di ieri, giovedì 16 aprile 2020, hanno visto la vittoria assoluta dell'ultima (almeno per ora, causa Coronavirus) puntata della fiction, con protagonista Luca Argenter, "DOC-Nelle tue mani", in onda su Raiuno, che ha guadagnato il 31.4% di share. Il film "Pirati dei Caraibi-Ai confini del mondo", in onda su Canale 5, ha ottenuto l'11% di share. Ecco, per voi, gli Ascolti primetime registrati ieri, sui principali canali nazionali. Nella serata di ieri, giovedì 16 aprile 2020, su Rai1 l'ultima puntata di Doc – Nelle Tue mani ha conquistato 8.691.000 spettatori pari al 31.4% di share (nel dettaglio primo episodio: 8.917.000 spettatori con il 29.6%, secondo episodio: 8.495.000 – 33.3%). Su Canale 5 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo ha raccolto davanti al video 2.536.000

Ascolti TV primetime - lunedì 13 aprile 2020 : Il Commissario Montalbano al 21.8% - RockEconomy all'8.5%

