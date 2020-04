Stabilimenti balneari: il montaggio può iniziare dal 4 maggio (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli Stabilimenti balneari potranno iniziare il montaggio di tutte le attrezzature già dal 4 maggio. A comunicarlo il Sib, il sindacato dei balneatori che è stato ricevuto oggi dal Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Per la provincia di Salerno, non ha partecipato il presidente Alfonso Amoroso che è stato rappresentato direttamente dal vertice regionale della categoria e subito informato dei risultati. A Salerno e provincia sono tantissimi i comuni e i gestori che attendevano notizie dall’incontro. Entro 48 ore saranno emanate le disposizioni del ministero della salute che dovranno essere messe in atto. Naturalmente per l’inizio del montaggio si dovranno rispettare le prescrizioni già in atto cioè indossare guanti, mascherine e naturalmente, quando è possibile ... Leggi su anteprima24 Simeone : stabilimenti balneari - bene avvio lavori

