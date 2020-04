Siamo davvero in fase calante? Cosa ci dicono i dati sul virus (Di giovedì 16 aprile 2020) Giuseppe De Lorenzo Il virus tiene in scacco l'Italia. Ecco lo studio sui rapporti incrementali dei contagi nel breve e nel brevissimo periodo C’è una domanda che molti si stanno ponendo: a che punto Siamo nella nostra battaglia contro il coronavirus? Governo, Protezione Civile e Istituto Superiore di Sanità sembrano mostrare cauto ottimismo, basandosi ovviamente sui dati che ogni giorno vengono diffusi in conferenza stampa. Il rischio, però, è di trovarsi di fronte ad un numero poco indicativo. E che potrebbe farci cadere in errore. I motivi sono molteplici. Innanzitutto i tamponi sono stati fatti secondo criteri che sono cambiati di giorno in giorno. Poi le Regioni hanno proceduto singolarmente, realizzando i test in maniera differente. E infine c'è un intero mondo di asintomatici che non è stato rilevato, ma che incide sulla ... Leggi su ilgiornale Ci ripetiamo di continuo che andrà tutto bene - ma ne siamo davvero sicuri?

"Pensiamo davvero di estraniarci?". Il solito ritornello di Prodi : l'Europa non va ma senza di lei siamo morti

Meloni punge il premier : “Nostre idee sono modulate - non possiamo incidere davvero” (Di giovedì 16 aprile 2020) Giuseppe De Lorenzo Iltiene in scacco l'Italia. Ecco lo studio sui rapporti incrementali dei contagi nel breve e nel brevissimo periodo C’è una domanda che molti si stanno ponendo: a che puntonella nostra battaglia contro il corona? Governo, Protezione Civile e Istituto Superiore di Sanità sembrano mostrare cauto ottimismo, basandosi ovviamente suiche ogni giorno vengono diffusi in conferenza stampa. Il rischio, però, è di trovarsi di fronte ad un numero poco indicativo. E che potrebbe farci cadere in errore. I motivi sono molteplici. Innanzitutto i tamponi sono stati fatti secondo criteri che sono cambiati di giorno in giorno. Poi le Regioni hanno proceduto singolarmente, realizzando i test in maniera differente. E infine c'è un intero mondo di asintomatici che non è stato rilevato, ma che incide sulla ...

FiorellaMannoia : Milano che quando piange, piange davvero. Siamo con voi. ?? Fiorella Mannoia - Milano - Enzo_Miccio : Ragazzi ci siamo, sono davvero teso come uno scolaretto alla vigilia degli esami...state con me! #pechinoexpress… - matteosalvinimi : Se davvero Conte e il governo non vogliono il Mes, basta che calendarizzino e votino la Proposta di Legge depositat… - uasorm : RT @shaedowhunter: La cosa che mi fa incazzare è che giudichiamo noi stessi 'brutti' perché siamo influenzati dagli standard fino al midoll… - Max_Alle : RT @OGiannino: Discorso Von der Leyen al PE davvero bello. Non solo per 'verissimo, non siamo stati pronti a dare una mano a ITA all'inizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo davvero Medjugorje. Dal Canada in pellegrinaggio con 10 figli: ‘Siamo davvero benedetti’ Papaboys 3.0