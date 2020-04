Salvini replica a Conte sul Mes: “Non si usi il virus per svendere l’Italia a interessi stranieri” (Di giovedì 16 aprile 2020) Matteo Salvini risponde a Giuseppe Conte dopo il lungo post del presidente del Consiglio sul Meccanismo europeo di stabilità, tornato nelle ultime settimane al centro del dibattito politico: "Se ha cambiato idea, come pare, è necessario, giusto, doveroso e trasparente che ci sia un voto in Parlamento PRIMA della riunione del Consiglio europeo del 23 aprile, questo prevede la legge 234/2012 e, mi si permetta, anche la Democrazia. Siamo ancora una Repubblica o siamo ritornati una monarchia?". Leggi su fanpage Mes : Conte si spiega su facebook e non in Parlamento. La replica di Salvini

Mes : Conte si spiega su facebook invece che in Parlamento. La replica di Salvini

BERLUSCONI VS SALVINI : "MES? ERRORE DIRE NO"/ Replica Lega-FdI : "La pensa come Prodi" (Di giovedì 16 aprile 2020) Matteorisponde a Giuseppedopo il lungo post del presidente del Consiglio sul Meccanismo europeo di stabilità, tornato nelle ultime settimane al centro del dibattito politico: "Se ha cambiato idea, come pare, è necessario, giusto, doveroso e trasparente che ci sia un voto in Parlamento PRIMA della riunione del Consiglio europeo del 23 aprile, questo prevede la legge 234/2012 e, mi si permetta, anche la Democrazia. Siamo ancora una Repubblica o siamo ritornati una monarchia?".

LegaSalvini : ?? Salvini replica seccato a Berlusconi “Il Mes non è un derby ma un cappio” - StefanoFeltri : I salviniani si indignano perche' Conte ha attaccato Salvini (pochi secondi di replica a ore di campagna contro Me… - fanpage : Matteo Salvini è incappato in una nuova fake news - carlettona : RT @LegaSalvini: ?? Salvini replica seccato a Berlusconi “Il Mes non è un derby ma un cappio” - patriziagatto3 : RT @LegaSalvini: ?? Salvini replica seccato a Berlusconi “Il Mes non è un derby ma un cappio” -