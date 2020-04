Pio Albergo Trivulzio | l’ira del governo | “Il virus non vola | qualcuno ce l’ha portato”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo un mese di bollettini, vittime e decisioni difficili, è arrivato il momento di un disaccordo palese trae Regione Lombardia. Terreno di scontro è il caso delle Rsa della Lombardia, segnate da un numero inquietante e anomalo di vittime di Covid-19. Oggi le Rsa lombarde sono sotto ispezione approfondita, perché si teme che non siano state garantite, nella fase più violenta del contagio, le misure di sicurezza che altrove hanno salvato decine di vite. Zampa: “Ilnonnell’aria” Le ispezioni ad alcune Rsa del milanese, Pioin primis, stanno portando a galla una situazione che sarà difficile, per i vertici, giustificare. Ieri ad essere requisiti sono stati i documenti presenti negli uffici della Regione Lombardia. Lo scopo, è sempre capire chi abbia preso determinate decisioni, ...

Zampa: “Il virus non vola nell’aria” Le ispezioni ad alcune Rsa del milanese, Pio Albergo Trivulzio in primis, stanno portando a galla una situazione che sarà difficile, per i vertici, giustificare.E’ il caso dell’inchiesta sui 143 decessi sospetti avvenuti al Pio Albergo Trivulzio di Milano, che si sta allargando, a macchia d’olio, coinvolgendo anche altre strutture lombarde. Il Nas, ha fatto ...