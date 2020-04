Pensioni Inps 2020 | scadenze domande sospese Elenco prestazioni e i nuovi termini

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’articolo n. 18 del Decreto Cura Italia (D.l. n. 18 del 17 marzo) ha sospeso dal 23 febbraio al 1º giugnodi decadenza per la presentazione delledirette ad ottenere leprevidenziali, assistenziali ed assicurative dell’. La sospensione interessa le seguenti: Riconoscimento dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata (termine originario il 1º marzo); Riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’APE SOCIALE (termine originario il 31 marzo); Domanda per la pensione di inabilità per soggetti colpiti da malattia professionale per esposizione all’amianto (termine il 31 marzo); Riconoscimento lavori usuranti (termine il 1º maggio); Pensione anticipata per i lavoratori dell’editoria; Conferma dell’assegno ordinario di ...