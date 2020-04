Medici e pediatri in prima linea "Ma per loro nessun rimborso" (Di giovedì 16 aprile 2020) Francesca Bernasconi La lettera di Fismu a Conte e Speranza: "Sul riconoscimento dell’infortunio di lavoro per il coronavirus avremo Medici con diritti e altri senza diritti". Allo studio l'estensione della tutela "Sul riconoscimento dell’infortunio di lavoro per il coronavirus avremo Medici con diritti e altri senza diritti". È la denuncia, contenuta in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, da parte della Federazione italiana sindacale Medici uniti (Fismu), in merito alla circolare dell'Inail n.13 del 3 aprile, e relativa ai Medici convenzionati. Resterebbero fuori dal rimborso, quindi, Medici di famiglia, pediatri ed operatori del 118, che non sono dipendenti. Secondo Fismu, "si aprirà anche un enorme contenzioso giudiziario con enorme rabbia di migliaia di professionisti che sono in prima ... Leggi su ilgiornale Verdoliva : «Da oggi i tamponi potranno essere richiesti solo da medici di famiglia e pediatri»

Coronavirus : Milano - 5mila mascherine e gel a medici base e pediatri

Coronavirus - pediatri di famiglia : “Chi si cura di noi? I medici continuano a morire” (Di giovedì 16 aprile 2020) Francesca Bernasconi La lettera di Fismu a Conte e Speranza: "Sul riconoscimento dell’infortunio di lavoro per il coronavirus avremocon diritti e altri senza diritti". Allo studio l'estensione della tutela "Sul riconoscimento dell’infortunio di lavoro per il coronavirus avremocon diritti e altri senza diritti". È la denuncia, contenuta in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza, da parte della Federazione italiana sindacaleuniti (Fismu), in merito alla circolare dell'Inail n.13 del 3 aprile, e relativa aiconvenzionati. Resterebbero fuori dal, quindi,di famiglia,ed operatori del 118, che non sono dipendenti. Secondo Fismu, "si aprirà anche un enorme contenzioso giudiziario con enorme rabbia di migliaia di professionisti che sono in...

ZuccalaAdriano : Aggiornamento #Coronavirus, nessun nuovo caso di #Covid19 a #Pomezia. In questi giorni sta terminando la distribu… - jaulloque : RT @Corriere: Medici di famiglia, pediatri e 118: ecco gli esclusi dal rimborso per il Covid-19 - Marxili : RT @Corriere: Medici di famiglia, pediatri e 118: ecco gli esclusi dal rimborso per il Covid-19 - Italia_Notizie : Medici di famiglia, pediatri e 118: ecco gli esclusi dal rimborso da Covid - ArchiloeMario : RT @Corriere: Medici di famiglia, pediatri e 118: ecco gli esclusi dal rimborso per il Covid-19 -