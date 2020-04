«Ma la riapertura della Lombardia l’ha decisa Fontana o Salvini?» (Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo l’annuncio sulla riapertura della Lombardia il 4 maggio Monica Guerzoni sul Corriere della Sera spiega come ha preso Palazzo Chigi la decisione di Attilio Fontana: Il sospetto nel governo è che dietro la mossa di Fontana ci sia la regia di un Matteo Salvini interessato a strumentalizzare le «buone notizie dalla Lombardia». In diretta Facebook l’ex vicepremier si è rallegrato che il presidente della Regione abbia chiesto al governo di «chiuderla con le chiusure» e ha pesato con la sua bilancia i «soldi veri» in arrivo per il personale sanitario: «Esattamente il doppio di quelli messi a disposizione dal governo». Ecco, su questo piano Conte si rifiuta di scendere. Basta polemiche, ripete il premier, che ha chiesto ai ministri di evitare la contrapposizione con Fontana e la Lega. «Salvini denuncia che non ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - tutte le notizie della notte – Gli 007 Usa valutano ipotesi dell’incidente nel laboratorio di Wuhan. Trump verso la riapertura prima di maggio

La riapertura della Lombardia il 4 maggio

Guerra (Oms) : “Lombardia sarà pilota della riapertura - ma serve estrema cautela” (Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo l’annuncio sullail 4 maggio Monica Guerzoni sul CorriereSera spiega come ha preso Palazzo Chigi la decisione di Attilio: Il sospetto nel governo è che dietro la mossa dici sia la regia di un Matteointeressato a strumentalizzare le «buone notizie dalla». In diretta Facebook l’ex vicepremier si è rallegrato che il presidenteRegione abbia chiesto al governo di «chiuderla con le chiusure» e ha pesato con la sua bilancia i «soldi veri» in arrivo per il personale sanitario: «Esattamente il doppio di quelli messi a disposizione dal governo». Ecco, su questo piano Conte si rifiuta di scendere. Basta polemiche, ripete il premier, che ha chiesto ai ministri di evitare la contrapposizione cone la Lega. «denuncia che non ...

Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 2 Bravi @giovannitoti e @zaiapresidente. Male il governo, che… - sarahvaretto : Oltre al continuo calo delle terapie intensive, la discesa importante dei ricoverati con sintomi (oggi -368) è un’a… - Open_gol : Trump annuncerà oggi il piano per la riapertura dell'economia americana. Intanto la Cnn rivela che l'intelligence U… - SOS_LOG : RT @logisticamente: Emergenza #Covid19 Inizia la prova della #fasedue, filiera #logistica in ripresa con le nuove misure stabilite dal #Gov… - Innocentimanue1 : RT @Libero_official: L'attacco di Gad Lerner ai vertici della regione #Lombardia. Ma il giornalista non spiega che ripresa delle attività p… -

Ultime Notizie dalla rete : riapertura della Coronavirus, riapertura Lombardia dal 4 maggio: l’irritazione di palazzo Chigi Corriere della Sera Casale Monferrato, il Po e quella voglia di regate

CASALE MONFERRATO - Casale Monferrato e la Società Canottieri hanno sempre avuto uno strettissimo legame con il fiume Po, e negli ultimi anni, anche molti ...

Emergenza COVID-19: Quando ripartire o COME RIPARTIRE? Riflessioni libere di un ignorante

Impossibile pensare ad una riapertura normale di bar, ristoranti e di ogni attività ludico-turistica; forse lo sarebbe per musei (molti sono abituati al contingentamento degli afflussi: dovrà divenire ...

CASALE MONFERRATO - Casale Monferrato e la Società Canottieri hanno sempre avuto uno strettissimo legame con il fiume Po, e negli ultimi anni, anche molti ...Impossibile pensare ad una riapertura normale di bar, ristoranti e di ogni attività ludico-turistica; forse lo sarebbe per musei (molti sono abituati al contingentamento degli afflussi: dovrà divenire ...