Luis Sepùlveda: lo scrittore cileno è morto a causa del coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) A dare la notizia della dipartita di Luis Sepùlveda è stato il quotidiano spagnolo El Pais. Aveva contratto il coronavirus a febbraio e dopo aver lottato a lungo si è spento presso l’ospedale di Oviedo Fonte Instagram – martastirati2018Una grave perdita ha sconvolto il mondo dell’arte e della scrittura. Il Covid-19 si è portato via anche lo scrittore Luis Sepùlveda, noto al grande pubblico per aver scritto il romanzo “La gabbianella e il gatto”. Classe 1941, l’autore cileno aveva 78 anni e si era ammalato lo scorso febbraio. In questi mesi in cui è stato ricoverato presso l’ospedale di Oviedo (città a nord della Spagna) sono circolate diverse notizie bufala sul suo conto, su tutte quella che si trovasse in coma. Una “notizia” poi smentita. Nelle ultime settimane ... Leggi su chenews Luis Sepúlveda frasi - le più belle citazioni dai suoi meravigliosi libri

Addio Luis Sepulveda : con lui abbiamo imparato a volare e a lottare per i nostri ideali

Luis Sepùlveda | Meravigliosa poesia d’amore dedicata alla moglie Carmen (Di giovedì 16 aprile 2020) A dare la notizia della dipartita diSepùlveda è stato il quotidiano spagnolo El Pais. Aveva contratto ila febbraio e dopo aver lottato a lungo si è spento presso l’ospedale di Oviedo Fonte Instagram – martastirati2018Una grave perdita ha sconvolto il mondo dell’arte e della scrittura. Il Covid-19 si è portato via anche loSepùlveda, noto al grande pubblico per aver scritto il romanzo “La gabbianella e il gatto”. Classe 1941, l’autoreaveva 78 anni e si era ammalato lo scorso febbraio. In questi mesi in cui è stato ricoverato presso l’ospedale di Oviedo (città a nord della Spagna) sono circolate diverse notizie bufala sul suo conto, su tutte quella che si trovasse in coma. Una “notizia” poi smentita. Nelle ultime settimane ...

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - caritas_milano : 'È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai … - Radio3tweet : Per i suoi sogni che, attraverso i suoi libri, sono diventati i nostri: irrinunciabili, ostinati, testardi e resist… - BiasiMonica : RT @beabri: 'Continuo a essere un sognatore, e la mia letteratura non può essere vista se non da questo punto di vista. Le mie storie sono… - fabdibenedetto : Adiós compañero Luis! Gracias por todo. #sepulveda Quella gabbianella e quel gatto hanno segnato (verso il bene e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Sepùlveda