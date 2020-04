Lecce, Sticchi Damiani: «Bisogna ripartire quando il rischio contagio è zero» (Di giovedì 16 aprile 2020) Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato i temi caldi del nostro calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando i temi caldi del nostro calcio. Le sue parole. RIPARTENZA – «Ho sempre detto che se serve al sistema calcio ripartire io sarò a disposizione. Ma ho sempre detto anche che Bisogna ripartire quando il rischio contagio è zero, altrimenti tutto questo grande sforzo non ha senso. C’è un dato fondamentale: il livello fondamentale non è ancora crollato. Se questa quindi è un’attività preparatoria rispetto ad una data ipotetica, io ci sono. Ma se ci sarà da ripartire veramente, forzando i tempi, facendolo troppo presto, farò sentire le mie ragioni. La nostra area è ... Leggi su calcionews24 Lecce - Sticchi Damiani : «Ripresa Serie A? Vietato forzare i tempi»

Lecce - Sticchi Damiani : «Rischio Serie B? Non importa - vogliamo giocare»

