Le richieste d’aiuto delle donne ai centri antiviolenza sono aumentate in quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020) La campagna antiviolenza dell’artista e attivista aleXsandro Palombo (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)L’agenzia delle Nazioni Uniti che si occupa di parità e diritti di genere, la Un Women, in una relazione pubblicata online il 31 marzo descriveva gli effetti delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus sulle donne in tutto il mondo. Tra questi: perdita del lavoro, aumento del divario salariale, interruzione all’accesso alle misure di contraccezione o salute sessuale e maggiore esposizione alla violenza domestica. In situazioni di isolamento, senza la possibilità di lasciare il proprio domicilio, le donne condividono più tempo e spazi con i propri aggressori, rimanendo più spesso vittime di abusi. Uno scenario confermato dai dati diffusi dall’associazione D.i.Re, che presiede un network di 80 centri ... Leggi su wired Coronavirus - allarme centri antiviolenza : “Calo richieste d’aiuto. Donne maltrattate costrette in casa - ci sarà boom di denunce a fine emergenza”

Londra - uomo accoltella passanti in strada : le richieste d’aiuto dopo l’aggressione. Il video (Di giovedì 16 aprile 2020) La campagnadell’artista e attivista aleXsandro Palombo (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)L’agenziaNazioni Uniti che si occupa di parità e diritti di genere, la Un Women, in una relazione pubblicata online il 31 marzo descriveva gli effettimisure di contenimento dell’epidemia di coronavirus sullein tutto il mondo. Tra questi: perdita del lavoro, aumento del divario salariale, interruzione all’accesso alle misure di contraccezione o salute sessuale e maggiore esposizione alla violenza domestica. In situazioni di isolamento, senza la possibilità di lasciare il proprio domicilio, lecondividono più tempo e spazi con i propri aggressori, rimanendo più spesso vittime di abusi. Uno scenario confermato dai dati diffusi dall’associazione D.i.Re, che presiede un network di 80...

ilpost : A marzo i centri antiviolenza della rete - bvlue_ : RT @cosmosies: le richieste d’aiuto ai centri anti violenza da parte delle donne in un mese di quarantena sono aumentate del SETTANTACINQUE… - ClarabellaBest : RT @chilhavistorai3: #RevengePorn: “Importante denunciare la diffusione in rete di immagini private senza consenso”, il messaggio della Pol… - selishardliquor : RT @cosmosies: le richieste d’aiuto ai centri anti violenza da parte delle donne in un mese di quarantena sono aumentate del SETTANTACINQUE… - gemmapontini : RT @chilhavistorai3: #RevengePorn: “Importante denunciare la diffusione in rete di immagini private senza consenso”, il messaggio della Pol… -

Ultime Notizie dalla rete : richieste d’aiuto Bonus 600 euro, Gualtieri: «In pagamento, entro venerdì sul conto di 1,8 milioni di autonomi» Corriere della Sera