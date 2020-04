La Vita In Diretta, Lorella Cuccarini: “Devo darvi una brutta notizia” (Di giovedì 16 aprile 2020) Lorella Cuccarini a La Vita In Diretta da la brutta notizia La puntata odierna de La Vita In Diretta è stata aperta con una notizia molto triste. A darla è stata proprio la conduttrice, Lorella Cuccarini, che subito dopo aver dato il “benvenuto” ai telespettatori si è detta molto addolorata per l’accaduto. “La notizia è di stamattina” ha detto la Cuccarini “Si è spento in Spagna, più precisamente ad Oviedo, lo scrittore ed intellettuale cileno Luis Sepulveda. Aveva settant’anni, aveva combattuto tante battaglie nella sua Vita ma non è riuscito a vincere, purtroppo, quella contro il Covid-19” mostrando grande rammarico e sofferenza. E’ poi intervenuto il suo collega, Alberto Matano che ci ha spiegato come è cominciata la triste storia di sofferenza dello scrittore deceduto. Si ... Leggi su lanostratv La Rai lo ha già pronto : ecco il programma che potrebbe sostituire La vita in diretta

La Vita in Diretta - Francesco Renga : “La mia Brescia ha vissuto l’inferno”. E parla del progetto per sostenerla

Alberto Matano si emoziona a La Vita in diretta : “Mi fa effetto…” (Di giovedì 16 aprile 2020)a LaInda lanotizia La puntata odierna de LaInè stata aperta con una notizia molto triste. A darla è stata proprio la conduttrice,, che subito dopo aver dato il “benvenuto” ai telespettatori si è detta molto addolorata per l’accaduto. “La notizia è di stamattina” ha detto la“Si è spento in Spagna, più precisamente ad Oviedo, lo scrittore ed intellettuale cileno Luis Sepulveda. Aveva settant’anni, aveva combattuto tante battaglie nella suama non è riuscito a vincere, purtroppo, quella contro il Covid-19” mostrando grande rammarico e sofferenza. E’ poi intervenuto il suo collega, Alberto Matano che ci ha spiegato come è cominciata la triste storia di sofferenza dello scrittore deceduto. Si ...

UNHCRItalia : Insieme a @FilippoGrandi e @CarlottaSami approfondiremo l'impatto dell'emergenza #coronavirus sulla vita delle pers… - ManlioDS : Dalle 18 sarò in diretta su - Gio79803890 : Pomeriggio 5 · 1949 12.86 Pomeriggio 5 · 2051 11.91 La vita in diretta · 2239 13.87 sempre male il pomeriggio del… - Ginko_21 : RT @carrambaboy: Casinò di Sanremo, Febbraio 2060. @Elodiedipa ripercorre i grandi successi degli anni 20 durante una puntata de La vita in… - ilgiomba : 'Per quanto riguarda Fernanda, sentire la sua storia, la lotta di un’altra che, nonostante tutto, sopravvive, ti co… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Diretta La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno il loro annuncio “Siamo felici…” ControCopertina Start up, Firenze Business Angels Network in diretta YouTube

Sono questi i quattro progetti che sono stati presentati ieri sera all’evento, trasmesso in diretta YouTube per rispondere alle necessità dell’emergenza ... Tra i progetti utili a semplificare la vita ...

Coronavirus Lombardia, Fontana: «Far ripartire la vita ma con garanzie per la salute dei cittadini»

In Lombardia «abbiamo vissuto in presa diretta una tragedia senza pari». Lo ha detto il presidente della Regione ... «Credo che si debba andare veloci, e in ogni caso noi dobbiamo cercare di far ...

Sono questi i quattro progetti che sono stati presentati ieri sera all’evento, trasmesso in diretta YouTube per rispondere alle necessità dell’emergenza ... Tra i progetti utili a semplificare la vita ...In Lombardia «abbiamo vissuto in presa diretta una tragedia senza pari». Lo ha detto il presidente della Regione ... «Credo che si debba andare veloci, e in ogni caso noi dobbiamo cercare di far ...