Italiani condannati a essere spiati ovunque

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’altro giorno una nota trasmissione pomeridiana condotta da Barbara D’Urso ha mandato in onda l’inseguimento da parte di un elicottero della Guardia di Finanza verso una specie di Pablo Escobar del coronavirus, uno schifoso traditore del Bene Collettivo che in una spiaggia di Jesolo fuggiva dall’or

Il mondo è comprensibilmente distratto dall’emergenza Coronavirus, e non ha avuto dunque la rilevanza dovuta la notizia che la Corte di Giustizia Europea ha nei giorni scorsi condannato Polonia, ...Per approfondire leggi anche: Apple e Google insieme per tracciare i malati Ma sì dai, facciamoglielo vedere agli italiani quanto è severo e giusto questo Stato con chi è indisciplinato, con chi se ne ...