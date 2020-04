Il satellite Esa Copernicus Sentinel-2 mappa i roghi di Chernobyl | le immagini dallo

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) IlEsa-2 della costellazionedell’Unione europea è stato attivato perre la situazione del violento incendio che nei primi giorni di aprile 2020 ha minacciato la zona nei dintorni di, in Ucraina, non lontano dalla centrale nucleare esplosa il 26 aprile del 1986, con una conseguente contaminazione radioattiva che interessò l’intera Europa. Le autorità ucraine hanno riferito che almeno 500 vigili del fuoco, 124 autopompe e diversi elicotteri sono ancora al lavoro per cercare di contenere il rogo. Il timore era che le fiamme potessero raggiungere i resti della centrale atomica e un sito di stoccaggio delle scorie nucleari, creando un nuovo rischio di contaminazione radioattiva. Per fortuna, forti piogge hanno spento la maggior parte delle fiamme, riducendo il pericolo. Gli incendi nell’area di ...