Un uomo di 43 anni è stato arrestato per una rapina in una farmacia di Caivano (Napoli). I carabinieri lo hanno riconosciuto dalle immagini della videsorveglianza: aveva la faccia coperta da una mascherina chirurgica, ma soltanto pochi minuti prima era andato nella Tenenza per Firmare, in quanto sottoposto all'obbligo di presentazione.

Ultime Notizie dalla rete : Firma dai Il docente non firma il registro elettronico: sospeso per 30 giorni. I Cobas fanno ricorso La Tecnica della Scuola Firma dai carabinieri, mette la mascherina e va a rapinare una farmacia

Questione di una manciata di minuti. Il tempo di firmare dai carabinieri, uscire dalla Tenenza, inforcare la bici e raggiungere una farmacia a poco più di un chilometro. E rapinarla. Ma, malgrado ...

