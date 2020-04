Coronavirus – Spagna, la Catalogna cambia metodo di conteggio e i morti raddoppiano: sono oltre 7mila. Negli ospizi più di 1800 (Di giovedì 16 aprile 2020) Gli Stati Uniti – che hanno superato le 30mila vittime – hanno già avvertito: nei prossimi giorni i numeri dei decessi saranno ancora più alti perché includeranno anche quelli “probabili” da Coronavirus. Anche la Catalogna ha cambiato metodo di conteggio e inizia già a vedere gli effetti: il numero dei morti è quasi raddoppiato nella regione che, dopo Madrid, è quella più colpita dalla Spagna. sono 3.242 le vittime aggiuntive, per un totale di 7.097. La Generalitat (il governo catalano) che fino ad ora riportava soltanto i casi e le morti confermate in strutture sanitarie, ha integrato i dati con le informazioni provenienti dai servizi funebri, permettendo quindi di conteggiare anche i decessi nei centri per anziani e nelle abitazioni. Dall’inizio della pandemia quindi, negli ospedali catalani sono morte ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - in Corea del Sud 141 persone tornano positive. Negli Usa più di 30mila morti. Africa - al via un milione di test. Spagna - salgono i contagi : le vittime sono oltre 19mila

