Coronavirus, le regole dell’Europa per l’app sul contact tracing: volontarietà, anonimato e niente GPS (Di giovedì 16 aprile 2020) Oggi l’Europa ha dettato le regole per l‘app sul ‘contact tracing‘ (tracciamento dei contatti) nella lotta alla pandemia di Coronavirus: anonimato e niente geolocalizzazione, si’ a bluetooth e volontarieta’. “I Paesi Ue stanno convergendo verso un approccio comune” con “soluzioni che minimizzano il trattamento dei dati personali”, scrive l’Europa nel documento stilato oggi in collaborazione con i governi. Oltre ai requisiti di volontarieta’ e interoperabilita’ tra Stati, l’Ue si sofferma in particolare sulla tecnologia giudicata piu’ idonea per le app di tracciamento. Devono “stimare con sufficiente precisione” (circa 1 metro) “la vicinanza” tra le persone per rendere efficace l’avvertimento se si e’ venuti in contatto con una persona positiva al Covid-19; ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Sala (Regione Lombardia) : “Ancora tanti decessi - siamo in piena fase 1. Fase 2? Dipende da rispetto regole e calo contagi”

Coronavirus - l’epidemiologo : “Vacanze possibili - ma ci sono delle regole”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regole Coronavirus, «fase 2»: tutte le regole per riaprire aziende e negozi Corriere della Sera Turismo, la Puglia prova a ripartire: "Pronto un Manuale per la ripresa, entro 10 giorni la bozza per gli operatori"

“Mare, teatro, concerti, cinema, arte, mostre, tradizioni, lettura, eventi: tutti noi vorremmo riprendere al più presto queste attività, ma sappiamo che questi settori per riattivarsi dovranno ...

Piana: fornite da Regione Liguria 27900 mascherine per Forze dell’ordine

ci difendono e ci tutelano facendo rispettare anche le norme anti contagio per evitare la diffusione del coronavirus. Dopo avere già fornito il personale sanitario sul nostro territorio, Regione ...

