Coronavirus, Fontana: “Spero in una ripresa graduale”. Buffagni: “Il modello lombardo ha fallito” (Di giovedì 16 aprile 2020) L’intervento di Attilio Fontana al Consiglio Regionale: “Spero di ripartire il 4 maggio”. MILANO – La Lombardia spera in una ripartenza il prima possibile nonostante le polemiche. In un intervento durante il Consiglio Regionale Attilio Fontana ha ribadito il bisogno di ricominciare dal 4 maggio le attività produttive magari “ampliando i giorni lavorativi a 7 e con orari di inizio diversi per evitare l’affollamento nei mezzi pubblici“. Il governatore ha anche ribadito come “il caldo potrebbe rallentare il contagio. Dico questo senza una valenza scientifica ma mi auguro che chi apre a questa possibilità abbia ragione“. Attilio Fontana su Rsa e Trivulzio Nell’intervento Attilio Fontana è tornato anche sui casi di Rsa e Trivulzio: “Sono state aperte delle commissioni d’inchiesta. Non ho ... Leggi su newsmondo Coronavirus : Malpezzi - ‘giunta Fontana incapace - gestione fallimentare’

Coronavirus in Lombardia - Fontana : "Spero dal 4 maggio ripresa graduale - polemiche intempestive". Gallera : "Disgustato da sciacallaggio politico"

