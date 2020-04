Coronavirus, Borrelli presenta i dati del 16 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Roma – “Da ieri registriamo un incremento degli attualmente positivi di 1.189 unità, motivo per cui le persone attualmente positive sono ora 106.607. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 2.936, ovvero 143 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 26.893, quindi 750 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 76.778, pari al 72% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 525 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 22.170. Da ieri abbiamo anche 2.072 guarigioni, motivo per cui il totale delle persone guarite è salito a 40.164”. Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sul Coronavirus in ... Leggi su romadailynews Coronavirus - Borrelli : "106.607 positivi - 1.189 in più di ieri"

