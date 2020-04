Coronavirus, Al Bano fa una sorpresa a medici e infermieri: canta “Felicità” sotto il loro albergo a Bari (Di giovedì 16 aprile 2020) Al Bano ha voluto fare una sorpresa a medici e operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus e così è andato sotto l’Hi hotel di Bari dove alloggiano e ha cantato per loro “Felicità”. L’hotel del quartiere Poggiofranco è stato messo a disposizione per i professionisti impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus dai reparti del Policlinico, che hanno scelto di allontanarsi dai propri cari per non esporli al rischio contagio. E Al Bano ha voluto ringraziarli così per il loro impegno, emozionandosi mentre lo applaudivano dalle finestre. L'articolo Coronavirus, Al Bano fa una sorpresa a medici e infermieri: canta “Felicità” sotto il loro albergo a Bari proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Al Bano canta ‘Felicità’ per medici e operatori sanitari sotto il loro albergo |VIDEO

L’inedito audio di Andrea Camilleri : dopo Montalbano arriva I Duellanti - un racconto a sostegno dell’emergenza Coronavirus

Coronavirus – BCC sostiene Caritas diocesane di Frascati e Albano (Di giovedì 16 aprile 2020) Alha voluto fare unae operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta ale così è andatol’Hi hotel di Bari dove alloggiano e hato per loro “Felicità”. L’hotel del quartiere Poggiofranco è stato messo a disposizione per i professionisti impegnati in prima linea nella lotta aldai reparti del Policlinico, che hanno scelto di allontanarsi dai propri cari per non esporli al rischio contagio. E Alha voluto ringraziarli così per il loro impegno, emozionandosi mentre lo applaudivano dalle finestre. L'articolo, Alfa una“Felicità”il loro albergo a Bari proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Sorpresa per medici e infermieri: Al Bano canta 'Felicità' in strada - CatelliRossella : Sorpresa per medici e infermieri: Al Bano canta 'Felicità' in strada - volpe_peppe : RT @repubblica: Sorpresa per medici e infermieri: Al Bano canta 'Felicità' in strada - infoitcultura : Coronavirus, Al Bano canta per medici e infermieri sotto il loro albergo a Bari: 'Vi dedico Felicità' - genovitt : Dov'era l'elicottero? -