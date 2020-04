Claudio Lippi a La vita in diretta Lorella Cuccarini | “Che ti succede?!”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Lain: “Ma scusami, che ti succede alla mano?”interviene in collegamento da casa alla trasmissione Laine fa spaventare. La conduttrice, infatti, a un certo punto del dialogo, lo ferma ed esclama: Che succede? Aspetta un attimo, scusa, che ti succede alla mano? Il cantante e conduttore televisivo subito la rassicura con i suoi modi stravaganti e divertenti: No, niente, è la mano che si agita. Si agita e non riesco a trattenerla.ride divertita e l’intervista può continuare.sta parlando di alcune ricette che, grazie alla sua esperienza a La prova del cuoco, si sta divertendo a replicare in cucina durante questa quarantena: una bella cotoletta alla milanese, quella con tanto di osso, alta almeno quattro centimetri, da cuocere nel burro e non ...

